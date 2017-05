Resident Evil: Vendetta, Leon e Chris in azione nel nuovo video preview del film

Laha rilasciato online una nuova extended preview per, nuovo film animato in CGI dedicato al prolifico e amato franchise a base di zombie diche vedrà protagonisti

La storia del film sarà ambientata tra gli avvenimenti di Resident Evil 6 e Resident Evil 7 e vedrà Chris della BSAA aiutare l'Agente del Governo americano Leon e la Professoressa Rebecca Chambers nel cercare di fermare Glenn Arias, un mercante di morte in missione per vendetta deciso a diffondere un nuovo virus mortale conosciuto come "The Trigger" per le strade di New York City.



Resident Evil: Vendetta è diretto da Takanori Tsujimoto ed è prevista una release limitata nelle sale americane il prossimo 19 giugno prima dell'uscita in blu-ray e dvd il 18 luglio.