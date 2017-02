Resident Evil: The Final Chapter, online due nuove clip

Sono state diffuse online due nuove clip di, ultimo capitolo della saga che vedrà per protagonistanei panni di Alice. La serie è basata sul franchise dei videogame omonimi della Capcom. Dopo l'uscita nelle sale americane, il film verrà rilasciato in quelle italiane dal prossimo 16 febbraio.

Dopo le indiscrezioni sulla possibilità che fosse George Romero a dirigere in passato uno dei film, la pellicola è stata scritta e diretta da Paul W.S. Anderson e vede Alice che dopo il tradimento subito da Wesker a Washington D.C. è costretta a tornare dove l'incubo è cominciato: Raccoon City, dove l'Umbrella Corporation si sta riorganizzando per poter sferrare l'attacco finale. Alice dovrà tornare ad allearsi con vecchi amici e nuovi innesti.

Nel cast di Resident Evil: The Final Chapter troviamo Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Macken e William Levy.