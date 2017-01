Resident Evil - The Final Chapter: nuove clip del film con Milla Jovovich

Bisognerà attendere qualche settimana in più per vedere, sesto capitolo del franchise con protagonistanei panni di Alice, per l'ultima volta nel ruolo che le ha dato fama mondiale. Oggi vi mostriamo alcune nuove clip del film, la cui uscita è stata posticipata al 16 febbraio.

Dopo alcuni video interattivi sul film, vi mostriamo altri estratti della pellicola che vede Alice costretta a tornare a Raccoon City dopo esser stata tradita insieme agli altri da Wesker a Washington D.C.

Ora l'Umbrella Corporation sta cercando di riunire le proprie forze per sferrare l'attacco finale e Alice dovrà allearsi con vecchi amici e nuovi innesti per poter vincere la guerra.

Scritto, diretto e co-prodotto da Paul W.S. Anderson, Resident Evil: The Final Chapter comprende nel cast Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Iain Glen, William Levy, Ruby Rose, Eoin Macken, Rola e Lee Jong-gi.