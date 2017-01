Resident Evil - The Final Chapter: Milla Jovovich nella nuova clip

Sony Pictures ha diffuso online una nuova clip di, sesto e ultimo capitolo del franchise dove vedremo in azione Alice, interpretata da, protagonista anche del video che vi mostriamo. Il film è pronto ad arrivare nelle sale italiane dal 16 febbraio, mentre nei cinema americani dal 27 gennaio.

In seguito al tradimento subito a Washington, Alice è costretta a tornare a Raccoon City, dove l'Umbrella Corporation sta raccogliendo le proprie forze per organizzare un nuovo decisivo attacco ai sopravvissuti. Alice dovrà quindi tornare ad allearsi con i vecchi amici e con nuovi innesti per combattere la battaglia finale.

Scritto, diretto e co-prodotto da Paul W.S. Anderson, Resident Evil: The Final Chapter, di cui ieri vi abbiamo mostrato un video interattivo, comprende nel cast Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Iain Glen, William Levy, Ruby Rose, Eoin Macken, Rola e Lee Joon-gi.