Resident Evil - The Final Chapter: interagisci su Facebook con la Regina Rossa

Bella novità per i fans di, ennesimo nuovo capitolo del franchise e ultimo pere il suo personaggio di Alice. Grazie all'esperienza sviluppata tra Sony e IV.AI, che si occupa di intelligenza artificiale, attraverso Facebook si potrà interagire con lasu Messenger e rispondere alle domande.

Attenzione, perchè la Regina Rossa non avrà molta pazienza e nel caso le risposte fossero errate non esiterà a terminare la conversazione. Un'altra esperienza interattiva, dopo il video a 360° di Alice.

La trama di The Final Chapter si ricollega a Resident Evil: Retribution, quando Alice, dopo il tradimento di Wesker torna a Raccoon City dove l'Umbrella Corporation sta organizzando l'attacco finale ai sopravvissuti all'apocalisse. Alice stringerà un'alleanza sia con vecchi amici che con personaggi molto particolari.

Scritto, diretto e co-prodotto da Paul W.S. Anderson, Resident Evil: The Final Chapter comprende nel cast Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen, Alexander Isaacs, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Macken e Fraser James.