Resident Evil: The Final Chapter, ecco il trailer finale in italiano!

Anche se con un po' di ritardo, la divisione italiana della Sony Pictures ha diffuso in rete il trailer finale didoppiato in lingua italiana. Potete visionare il trailer dopo il salto.

Il film riparte dai momenti immediatamente successivi a Resident Evil: Retribution, dove Alice (Milla Jovovich) è l’unica sopravvissuta di quella che doveva essere la battaglia finale dell’umanità contro i non morti. Adesso, deve fare ritorno al luogo in cui l’incubo ha avuto inizio– l’Alveare di Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta chiamando a raccolta tutte le sue forze, per la battaglia finale contro l’unica sopravvissuta all’apocalisse.

Diretto ancora una volta da Paul W.S. Anderson, l'adattamento cinematografico del noto videogame Capcom arriverà da noi in Italia il prossimo 16 febbraio. Nel cast di Resident Evil: The Final Chapter anche Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose e Eoin Macken.