Resident Evil - The Final Chapter: combatti come Alice in un video a 360°

Screen Gems ha rilasciato online un video interattivo a 360° di, ultimo capitolo del franchise con protagonista. Il video permette di interagire e di combattere proprio come fa Alice nei terribili scontri con le creature del film. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 16 febbraio.

Dopo esser stata tradita insieme agli altri da Wesker, Alice deve tornare al punto di partenza, Raccoon City, dove l'Umbrella Corporation si sta organizzando per un attacco finale ai sopravvissuti. Alice dovrà quindi tornare ad allearsi con i vecchi amici e con nuovi innesti per affrontare la battaglia finale.

Scritto, diretto e co-prodotto da Paul W.S. Anderson, Resident Evil: The Final Chapter, di cui vi abbiamo mostrato il motion poster in esclusiva, comprende nel cast Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Iain Glen, William Levy, Ruby Rose, Eoin Macken, Rola e Lee Joon-gi. Il film è il terzo episodio a essere distribuito in 3D.