Replicas: Keanu Reeves nella prima immagine del thriller fantascientifico

Come anticipazione del panel che avrà il film al prossimo New York Comic Con, è apparsa in rete la prima immagine ufficiale di, il nuovo thriller fantascientifico con protagonista

Prodotto dallo stesso Reeves con il socio Stephen Hamel e Lorenzo di Bonaventura, il film è scritto da Chad St. John (London Has Fallen) ed è diretto da Jeffrey Nachmanoff (Traitor, The Day After Tomorrow). Nel cast troviamo anche Thomas Middleditch (Silicon Valley), Alice Eve (Star Trek - Into Darkness), John Ortiz e Amber Townsend.

Replicas racconta la storia di uno scienziato (Reeves), il quale perde tragicamente la sua famiglia in un orribile incidente, ma è determinato a voler salvare la moglie e i figli riportandoli in vita con una nuova tecnologia che usa in maniera particolare la clonazione. Il film verrà presentato al New York Comic Con il prossimo 5 ottobre, ma non ha ancora una uscita ufficiale per le sale.