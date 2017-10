Replicas: ecco il trailer del thriller sci-fi con Keanu Reeves

Dopo la prima foto ufficiale di Keanu Reeves , ecco arrivare - direttamente dal New York Comic-Con - il primo trailer ufficiale di, thriller sci-fi diretto da

In Replicas, il neuroscienziato William Foster (Reeves) sta finalmente per trasferire - con successo - la coscienza umana in un computer fin quando la sua famiglia non muore in un incidente automobilistico. Disperato a resuscitarli, William recluta Ed Whittle (Thomas Middleditch) per aiutarlo a creare in gran segreto dei cloni dei loro corpi e creare delle repliche. Ma presto dovrà fare una scelta difficile: può riportare in vita solo tre dei quattro membri della sua famiglia.

Scritto da Chad St. John da una storia di Stephen Hamel, Replicas vede nel cast anche l'attrice Alice Eve.