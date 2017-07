Renée Zellweger insieme a Common nel cast della commedia Best Day of My Life

Andrea Iervolino e Monika Bacardi di AMBI Group hanno rivelato chesi sono aggiunti al cast di, commedia romantica con protagonista Sarah Jessica Parker. Il film rappresenta la seconda collaborazione tra AMBI e Sarah Jessica Parker dopo il recente Tutte le strade portano a Roma , insieme a Raoul Bova.

In Best Day of Life, Vivienne, jazzista newyorchese, vive la vita per sè stessa e per la sua arte. Dopo aver ricevuto una notizia sconvolgente, Vivienne vive le sue successive ventiquattr'ore preparando un tour mondiale e destreggiandosi tra la sua vita privata e familiare, riflettendo sui successi e sui fallimenti della sua vita.

Il film è diretto da Fabien Constant e scritto da Laura Eason. Nel cast Sarah Jessica Parker, Renée Zellweger, Common, Isabella Rossellini, Simon Baker, Taylor Kinney e Gus Birney.

Iervolino ha parlato di Sarah Jessica Parker in termini entusiastici:"L'intensa passione per questo film di Sarah Jessica è contagiosa e ha permesso di riunire un cast così straordinario. Siamo molto felice di realizzare un nuovo film con lei, soprattutto un film stratificato e affascinante come questo."