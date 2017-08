Rememory - Peter Dinklage dà la caccia a un killer nel nuovo sci-fi: TRAILER

è il nuovo film cone adesso la Lionsgate Premiere ha rilasciato il primo trailer della pellicola, che è diretta dal regista Mark Palansky e sarà disponibile su Google Play dal 24 agosto.

Peter Dinklage (Game of Thrones, X-Men: Giorni di un Futuro Passato), è il protagonista di questo mistery sci-fi che vede nel cast, oltre a lui anche Martin Donovan (Ant-Man, Insomnia), Julia Ormond (Mad Men, Il curioso caso di Benjamin Button), Anton Yelchin (Star Trek, Green Room), e Henry Ian Cusick (Lost).

Il film esplora la vicenda della morte inspiegabile di Gordon Dunn (Donovan), un visionario pioniere della scienza il cui corpo viene rinvenuto dopo la rivelazione del suo più recente lavoro: un dispositivo in grado di estrarre, registrare e riprodurre i ricordi di una persona. La moglie di Gordon, Carolyn (Ormond), si ritira in casa e taglia ogni contatto col mondo esterno, fino a quando appare un uomo misterioso (Dinklage). Dopo aver rubato questo apparecchio, lo usa per cercare di risolvere il mistero, iniziando un'investigazione delle memorie che lo portano in breve tempo a ritrovarsi in situazioni molto pericolose.

La sceneggiatura è ad opera di by Palansky, Michael Vukadinovich e Mark Palansky. Rememory è prodotto da Daniel Bekerman e Lee Clay.

Il film arriva al cinema l'8 settembre (USA).