Red Sparrow: primo trailer per lo spy-movie con Jennifer Lawrence

La 20th Century Fox ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale, sia nella sua versione originale che in quella doppiata in italiano, di

La pellicola segue la storia di una spia russa che utilizza le armi della seduzione contro i suoi nemici e la pellicola – stando a quanto dichiarato dal regista Francis Lawrence – avrà un visto censura Rated R. “Quando ho letto il libro – ha commentato Lawrence – l’ho portato subito allo studio e ho parlato dell’approccio che avremmo dovuto prendere ed era sicuramente da Rated R. Così abbiamo lavorato fin dal primo giorno con questa certezza”.

Nel cast il regista ritrova Jennifer Lawrence, dopo averla diretta nella saga di Hunger Games, e accanto a lei ci saranno anche Joel Edgerton, Jeremy Irons, Matthias Schoenaerts, Mary-Louise Parker e la neo-Coppa Volpi Charlotte Rampling. La data d’uscita americana è fissata al 2 marzo 2018.