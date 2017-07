Rebel in the Rye: ecco il trailer con Nicholas Hoult

Rebel in The Rye è il nuovo biopic in cuiinterpretae adesso è online, rilasciato dalla IFC Films, il trailer che potete vedere qui sopra.

Rebel in the Rye parla della vita del giovane Salinger, della sua gioventù ribelle, della sua esperienza al fronte, durante la Seconda Guerra Mondiale, e di tutte le vicissitudini che hanno segnato la sua vita e anche la sua carriera.

Il cast include: Nicholas Hoult (X-Men: Giorni di un Futuro Passato), Kevin Spacey (House of Cards), Sarah Paulson (American Horror Story), Brian D’Arcy James (Mozart in the Jungle), Victor Garber (Milk), Zoey Deutch) e Hope Davis (American Crime).

Scritto e diretto da Danny Strong e adattato sulla biografia scritta da Kenneth Slawenski “J.D. Salinger: A Life,” Rebel in the Rye è finanziato dalla Black Label Media con i produttori Molly Smith, Trent Luckinbill, Thad Luckinbill, Bruce Cohen, Jason Shuman e lo stesso Strong.

Rebel in the Rye esce il 15 settembre.