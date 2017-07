Ready Player One: Tye Sheridan nella prima immagine ufficiale del film

Con un'uscita fissata per il 30 marzo 2018, l'attesissimo adattamento di Ready Player One ad opera del grandepotrebbe ricevere attenzione particolare al prossimo, ma nel frattempo ecco cheha rilasciato online la prima immagine ufficiale del film.

Scritta dall'autore del romanzo originale, Ernest Cline, e da Zack Penn, la storia del film segue la vita del diciannovenne Wade Owen Watts (Tye Sheridan, nelle foto), un nerd appassionato di videogiochi e soprattutto di OASIS, un mondo virtuale ideato dal programmatore James Halliday (Mark Rylence) e al quale si può accedere gratuitamente tramite un visore e un paio di guanti aptici.



Alla sua morta, Hallyday lancia la sfida finale ai giocatori di OASIS: lascerà in eredità il mondo virtuale e tutti i suoi averi alla prima persona che riuscirà a scovare la serie di Easter Egg inseriti appositamente nel gioco. Inizierà così una battaglia di intelligenza e pazienza tra i cosiddetti Gunter (egg-hunter), sui quali Wade ha un grande vantaggio: è nato e cresciuto nel mito di Hallyday, conoscendone a memoria vita e carriera. A lui e agli altri giocatori si opporrà però la spietata multinazionale IOI, pronta a ogni genere di scorrettezza pur di accaparrarsi l'enorme lascito del programmatore defunto.



Ready Player One vedrà nel cast anche T.J. Miller, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn e Hannah John-Kame. Spielberg ha già annunciato settimane fa che l'adattamento di quello che è definito "uno dei romanzi nerd per eccellenza" non sarà molto fedele all'opera originale, mantenendo vivi riferimenti e terminologie geek anni '70-'80-'90, ma cambiando vari elementi della storia.