Ready Player One: diamo una prima sbirciata a Olivia Cooke aka Art3mis

La Warner Bros. Pictures (attraverso) ha svelato la prima immagine che mostranei panni di(a.k.a. Art3mis) nel nuovo film di Ready Player One ! Che ne pensate?

Sinossi: Ambientato in un futuro prossimo, Ready Player One segue Wade Watts (Sheridan), che scappa dall'orrendo posto in cui vive per loggarsi nel meraviglioso luogo virtuale chiamato OASIS, un posto utopistico dove gli utenti possono vivere vite alternative idilliache. Quando l'eccentrico milionario creatore di OASIS muore, offre la sua immensa fortuna quale ricompensa per chi vincerà l'elaborata caccia al tesoro che ha organizzato. Wade, come molti altri giocatori nel mondo, si unisce alla caccia e poco dopo si ritrova imbrigliato in un gioco più grande di lui, che vede delle potenti corporazioni all'opera per vincere, antagonisti senza scrupoli, che farebbero di tutto per accaparrarsi l'immenso tesoro.

Nel cast di Ready Player One: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Mark Rylance, Simon Pegg, T.J. Miller, Hannah John-Kamen e Ben Mendelsohn.

Il film è una produzione congiunta tra la Warner Bros. Pictures, la Village Roadshow Pictures e la DreamWorks Pictures. La pellicola è diretta da Steven Spielberg, che è anche produttore insieme a Donald De Line, attraverso la De Line Pictures, a Dan Farah e Kristie Macosko Krieger. Bruce Berman è produttore esecutivo.

Basato sul racconto di Ernest Cline, la sceneggiatura è ad opera di Cline, Zak Penn ed Eric Eason. Alan Silvestri (Ritorno al Futuro) comporrà la colonna sonora.

Ready Player One arriva in sala il 30 marzo 2018 (USA).