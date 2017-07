Ray Romano entra nel cast di The Irishman di Martin Scorsese

Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, l'attoreè entrato nel cast di The Irishman , il nuovo progetto di, già ricco di numerose star del cinema. Netflix finanzierà e distribuirà il film, prodotto da Robert De Niro, Gaston Pavlovich, Jane Rosenthal, Martin Scorsese, Randall Emmett e Emma Tillinger Koskoff.

In The Irishman, Robert De Niro interpreta Frank "l'irlandese" Sheeran, un criminale accusato di aver commesso 25 omicidi. Al Pacino interpreterà Jimmy Hoffa, sindacalista del cui assassinio Sheeran venne accusato.

Si tratta della prima collaborazione tra Al Pacino e Martin Scorsese. Grazie a innovative tecnologie vedremo i personaggi ringiovanire di diversi anni in numerose scene.

Di ieri è invece la notizia del ritorno di Joe Pesci al cinema, nel ruolo di Russell Bufalino, personaggio che potrebbe aver avuto un coinvolgimento nella scomparsa di Hoffa. Ray Romano sarà un altro membro della famiglia Bufalino, Bill.

Prima di recitare recentemente nel film The Big Sick, presentato al Sundance Film Festival, il protagonista della popolare sit-com degli anni '90, Tutti amano Raymond, era tornato a doppiare il personaggio animato di Manny nell'ultimo film del franchise L'Era Glaciale, dal titolo In rotta di collisione.