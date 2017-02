Raw: rilasciato il poster australiano dell'horror cannibale francese

Laha rilasciato online il poster dell’edizione australiana di, il thriller/horror cannibale della regista francese, originariamente intitolato, con protagonista. Per vedere il poster non vi resta che andare in calce alla notizia... ovviamente subito dopo il salto!

Lodato dalla critica, l’horror cannibale Raw, diretto da Julia Ducournau, sarà rilasciato nelle sale cinematografiche statunitensi dalla casa di distribuzione Focus World il 10 marzo 2017, ma in Australia il film sarà distribuito dalla Monster Pictures a partire da giovedì 20 aprile. Come per tutti i film, i poster e il materiale promozionale differiscono da paese a paese, e in questo caso possiamo dare uno sguardo alla versione australiana del poster di Raw.

Vincitore del premio FIRPRESCI nella Settimana Internazionale della Critica al Festival di Cannes 2016, Raw racconta la storia di Justine (Garance Marillier), una brillante sedicenne la cui ammissione a una prestigiosa scuola di veterinaria le cambierà la vita come nessun altro. Sotto lo sguardo di sua sorella Alexia, Justine viene bullizzata dai compagni anche per essere una vegetariana convinta, fino a quando non viene costretta a mangiare carne cruda per la prima volta. Questa esperienza colpirà la sua psiche nel profondo e scatenerà in lei un desiderio insaziabile di carne. Carne fresca… carne umana.

Le inquietanti conseguenze delle azioni intrise di sangue di Justine sono elegantemente realizzate in questo esordio alla regia di Julia Ducournau, un ritratto sorprendentemente puntuale su come ci si sente ad essere una giovane donna nel mondo di oggi. Le precedenti proiezioni al cinema hanno scatenato in alcuni casi i consueti malori nel pubblico, che non possono mancare per i migliori horror, generando interesse su questa controversa pellicola.

L’uscita nelle sale cinematografiche francesi di Raw è prevista per il 15 marzo 2017. Non ci sono ancora notizie invece per una distribuzione italiana.