Raw: nuova clip del cannibal movie di Julia Ducournau

Focus World ha diffuso online il trailer di, cannibal movie diretto dae presentato negli scorsi mesi a Toronto e a Cannes, suscitando un'incredibile serie di reazioni molto forti a causa di alcune scene molto cruente. Ora vi mostriamo una nuova clip del film, che in Italia dovrebbe uscire con il titolo Grave.

Qualche giorno fa è stato diffuso il poster australiano del film, vincitore del premio FIPRESCI alla Settimana della Critica al Festival di Cannes 2016. La trama di Raw racconta di una ragazza timida, Justine, appena iscrittasi al college per diventare veterinaria. Vittima di atti di bullismo la ragazza, da sempre vegetariana, viene costretta a mangiare carne per la prima volta come rito d'iniziazione. Da quel momento la sua vita cambierà completamente, fino a diventare una cannibale.

Il cast di Raw è composto da Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabath Nait Oufella, Laurent Lucas, Joana Preiss, Bouli Lanners, Marion Vernoux e Jean Louis Sbille. Il film arriverà nelle sale francesi dal 15 marzo.