Raw: diffusi online i trailer Red Band e Green Band

Laha da poco diffuso in rete i primi trailer della sua ultima pellicola di prossima uscita che porta il titolo die che vede sulla sedia da regista, che proprio con questo progetto esordisce alla direzione. Come sempre, potete trovare i due filmati, dopo il salto, in fondo alla news.

Questo scuro racconto è stato gettonatissimo dal circuito dei principali festival cinematografici, partecipando al Toronto International Film Festival, al Fantastic Fest e a Cannes.

La trama di Raw verte sulla famiglia di Justine, in cui ogni componente è un veterinario e un vegetariano. A sedici anni la protagonista è una studentessa brillante e parte per frequentare la scuola veterinaria, dove sperimenta ed entra in contatto con un mondo decadente, spietato e pericolosamente seducente. Nel disperato tentativo di adattarsi, Justine si allontana dai suoi principi, dalla sua famiglia e mangia carne cruda per la prima volta. Dopo questi cambiamenti, la ragazza dovrà presto affrontare le conseguenze terribili e inaspettate del suo vero sé che comincia ad emergere.

Raw, che vede nel cast principale le stelle Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait Oufella, Laurent Lucas, Joana Preiss, Bouli Lanners, Marion Vernoux e Jean-Louis Sbille, ha una data di debutto nelle sale cinematografiche statunitensi fissata per il 10 marzo 2017.