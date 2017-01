Rapunzel: Tornano i lunghi capelli nel trailer del film TV!

avrà un seguito, ovvero un film TV in cui a giudicare dal primo trailer i lunghi e iconici capelli biondi ricompariranno più fulgidi che mai.

Si intitolerà Tangled: Before Ever After il nuovo film TV che seguirà al cartone animato Rapunzel: l'intreccio della torre, uno dei più amati del nuovo corso Disney. Potremo quindi ammirare di nuovo i personaggi di Raperonzolo e dei suoi compagni, che verranno così reintrodotti sui canali Disney in preparazione di una serie a loro dedicata. La notizia più importante per i fan dell'eroina è però che, al contrario di come l'avevamo lasciata nel terzo atto del film in cui taglia i capelli, Raperonzolo tornerà ad avere la sua fulgida - e lunghissima - chioma bionda.

Nel trailer del film possiamo infatti ammirare la vecchia chioma di Raperonzolo, che così come nelle favole serve per far raggiungere la torre ai suoi visitatori, che possono utilizzarla per arrampicarsi. Potete visionare il trailer qui di seguito: