Rampage: P. J. Byrne si unisce a Dwayne 'The Rock' Johnson nel cast del film

Il sito The Tracking-Board ha segnalato chesi è unito al cast dell’adattamento di prossima uscita dellatratto dal vecchio gioco arcade, in cui sarà presente(The Fate of the Furious) nel ruolo del protagonista.

P. J. Byrne interpreterà uno scienziato dalla morale irreprensibile che lavora in un parco naturale al fianco di Dwayne Johnson, un eroe amante degli animali, e sarà proprio Byrne a notare qualcosa di strano in uno dei gorilla del parco.

P. J. Byrne si unisce a un cast che, oltre a Johnson, comprende in ruoli chiave anche la candidata all'Oscar Naomie Harris (Moonlight), Joe Manganiello (The Batman), Marley Shelton (Scream 4), Jake Lacy (The Office) e Breanne Hill (San Andreas). Brad Peyton (San Andreas) dirige la pellicola con la sceneggiatura di Ryan Engle (Non-Stop), Carlton Cuse (San Andreas), Ryan Condal (Hercules) e Adam Sztykiel (Due Date), che ha completato lo script più recente.

I dettagli della trama vengono tenuti ancora segreti, ma il film sarà relativamente fedele al classico gioco arcade, in quanto seguirà dei gorilla, coccodrilli e lupi mostruosamente trasformati che devasteranno le città e i monumenti del Nord America. Le riprese dovrebbero iniziare il prossimo mese.

Byrne è meglio conosciuto per i suoi ruoli in The Wolf of Wall Street, Horrible Bosses, The Game, Intelligence, Walk of Shame, It's Always Sunny In Philadelphia, e Vinyl. Attualmente è possibile vederlo nella miniserie della HBO Big Little Lies.