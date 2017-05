Rampage: nuovi dettagli sul film svelati da Dwayne Johnson

ha annunciato di essere sul set di, adattamento dell'omonimo videogioco, che si trova in questo momento in Georgia. Per l'occasione Johnson ha svelato alcune novità, con tanto di foto, attraverso i social. A dirigere il film sarà, su uno script di Carlton Cuse e Ryan Condal, modificando il lavoro di Ryan Engle.

Del film si sapeva ben poco, e le poche intuizioni sulla trama erano deducibili dal videogame. Ora arrivano le parole di Johnson:"Sarò a capo di un'unità anti-bracconaggio in Ruanda e il mio migliore amico sarà George, un gorilla albino. A quel punto delle persone cattive avvelenano con un siero George, un alligatore e un lupo. A quel punto i tre animali crescono a dismisura, anche in forza e agilità. Diventano una minaccia per il mondo ma George non è felice. Io non sono felice. Quando piaci agli animali ti leccano. Quando non piaci ti uccidono. Troverò le persone cattive che hanno fatto questo al mio migliore amico e quando le troverò, non le leccherò!"

Il cast di Rampage comprende Dwayne Johnson, Naomie Harris, Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, Jake Lacy e Marley Shelton. Il film arriverà nelle sale nella primavera del 2018.