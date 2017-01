Rampage: Naomie Harris nel cast del film con Dwayne Johnson

, candidata recentemente all'Oscar per la sua interpretazione indi, si è aggiunta al cast di, pellicola prodotta dalla New Line e tratta dal famoso videogioco. Il film ha per protagonista, che torna a collaborare con il regista, col quale ha lavorato nel film San Andreas.

La trama del videogame Rampage, vede una lucertola, Lizzy, un licantropo, Ralph, e una scimmia gigante, George, spostarsi per gli Stati Uniti per combattere l'esercito e distruggere i luoghi simbolo degli States.

Previsto nei cinema americani per il 20 aprile 2018, Rampage, adattamento dell'omonimo videogioco degli anni '80, per il momento conta nel cast solo Dwayne Johnson, che girerà il suo secondo film con Brad Peyton, e Naomie Harris.

Quest'ultima ha partecipato recentemente a film come Il traditore tipo di Sam White, Collateral Beauty di David Frankel e soprattutto Moonlight di Barry Jenkins, per il quale ha ottenuto la nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista.