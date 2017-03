Rampage: Malin Akerman si unisce al cast del film con Dwayne Johnson!

ha rivelato oggi che la star die della serie TVè in trattative per unirsi al cast di, il prossimo film d'azione interpretato dal prolificotratto dal celebre videogame anni ‘80. L'attrice sembra destinata ad assumere il ruolo di villain principale del film.

A quanto pare, Malin Akerman sarà infatti a capo di una società di tecnologia che sta dietro la creazione dei mostri che porteranno distruzione in tutta l'America. Jake Lacy interpreterà il fratello, e l’incredibile cast di Rampage consiste così finora di celebrità del calibro di Naomie Harris, Joe Manganiello, Marley Shelton, P.J. Byrne, Jack Quaid, Matt Gerald e Breanne Hill.

Basato sul popolare videogioco arcade uscito nel 1986, in cui si impersonava un mostro mutato con lo scopo di distruggere quanti più edifici possibile senza essere fermati dall’esercito, Rampage riporterà ancora una volta Dwayne Johnson a lavorare con il regista Brad Peyton, che lo ha diretto in San Andreas, un rocambolesco film d’azione che ha registrato un notevole successo al botteghino mondiale.

I dettagli della trama non sono stati ancora resi noti, ma sappiamo che seguirà il protagonista Dwayne Johnson, descritto come un eroe amante degli animali e unica speranza del mondo per sistemare le cose, nello scontro con tre giganteschi mostri: un gorilla, un coccodrillo e un lupo mostruosamente mutati che inizieranno a devastare le città e i più famosi monumenti americani. Un disaster movie vecchia scuola che dovrebbe intrattenere piacevolmente.

Ryan Engle ha scritto la bozza originale della sceneggiatura di Rampage, a cui hanno contribuito successivamente anche Carlton Cuse e Ryan Condal. Adam Sztykiel ha infine scritto la versione più recente dello script, che potrebbe subire ancora delle variazioni in corso d’opera.

Rampage sarà rilasciato nelle sale cinematografiche statunitensi il 20 aprile del prossimo anno.