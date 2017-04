Rampage: Joe Manganiello condivide una fantastica foto dal set

La foto, nello specifico, mostra un accessorio del suo costume di scena in, un giubbino, con dettagli particolari che rimandano a un personaggio che conosciamo molto bene. Il film, diretto da, arriverà nelle sale americane il 20 aprile 2018.

Nel film Manganiello interpreta un uomo di nome Burke e sull'accessorio si vedono i loghi di The Punisher della Marvel. Anche se, come sappiamo, interpreterà Deathstroke in Justice League della DC.

Per quel che invece riguarda Rampage, la storia tratta le avventure di tre animali diventati giganti - a causa di un errore umano - che minacciano la città di Chicago.

Nel cast di Rampage ci sono anche Dwayne Johnson, Naomie Harris Malin Akerman, Jake Lacy, Marley Shelton, PJ Byrne, Jack Quaid, Matt Gerald, Breanne Hill e Jeffrey Dean Morgan.