Rampage: Dwayne Johnson ci svela George il gorilla

sarà la star di, il film basato sul videogioco del 1986 che vede, tra gli altri, anche il gorilla albino George, tra i protagonisti.

Attualmente Johnson è sul set del film e ieri è stato il suo 45esimo compleanno. L'attore ha voluto festeggiare postando una foto della torta che ha condiviso con il cast e la troupe sul suo account Instagram. Nell'immagine si vede il gorilla George stringere un mini-Dwayne Johnson con sopra la scritta "Tanti auguri DJ! Sei proprio il cibo preferito da George a quanto pare. Con amore, #TeamRampage."

La risposta di Johnson: "Un enorme grazie a tutta la troupe #RAMPAGereE per avermi portato questa torta di compleanno bellissima sul set. Nel film il mio migliore amico è un gorilla albino gigante di nome George. Per la cronaca, George mi stringe con molta più delicatezza rispetto a come si vede nella foto della torta. Sono grato di avere un team così straordinario, che lavora sodo e... che fa torte favolose! #OnSet #RAMPAGE #BigWhiteGeorge#LittleBrownDJ #CrewLuv” questo il contenuto del suo post.

Il cast di Rampage vede: Dwayne Johnson, la nominata all'Oscar Naomie Harris (Moonlight), Malin Akerman (Billions), Jake Lacy (Girls), Joe Manganiello (True Blood), Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead), P.J. Byrne (The Wolf of Wall Street), Marley Shelton, Breanne Hill, Jack Quaid, e Matt Gerald (Daredevil).

Quando degli scienziati combinano un disastro e rilasciano delle sostanze nocive, alcuni animali si trasformano in bestie giganti e feroci. Davis Okoye (Johnson), dovrà trovare il modo di fermarli cercando un antidoto.

Rampage uscirà nelle sale americane il 20 aprile 2018. Soonnet.