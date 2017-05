Rampage: Dwayne Johnson condivide via social le prime foto dal set

Tra le più amate e seguite star interculturali di sempre,-è ormai risaputo- ha un rapporto diretto con i propri fan, che stuzzica e asseconda di continuo, rilasciando inoltre via social in modo puntuale alcune foto dal set dei suoi film.

Poteva così mancare all'appello l'annunciato adattamento cinematografico del videogioco cult Rampage? Ma certo che no, ed ecco infatti che è grazie al profilo Facebook dell'attore che possiamo mostrarvi oggi le prime foto dal set del film diretto da Brad Peyton.



In Rampage, Johnson vestirà i panni di Davis Okoye, custode e migliore amico di George, una scimmia altamente intelligente la cui struttura molecolare è stata alterata geneticamente dopo un esperimento andato male, con l'arrivo della conseguente furia della scimmia e di altre bestie sottoposte al fallito test. Nel gioco originale i giocatori viaggiavano per gli Stati Uniti d'America distruggendo gli edifici chiave della nazione e cercando di sopravvivere agli attacchi dell'esercito.



Nel cast del film troveremo anche Naomi Harris, Joe Manganiello, Marley Shelton, Jake Lacy, Breanne Hil e Jeffrey Dean Morgan. L'uscita è prevista per il 20 aprile 2018.