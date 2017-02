Rampage: Dwayne Johnson annuncia che le riprese cominceranno ad aprile!

Non è un segreto cheè l'uomo più impegnato di Hollywood. Sembra che, almeno una volta al mese, arrivino notizie di un nuovo progetto a cui lavorerà. Dopoin uscita quest'anno, sarà anche il malvagio Adam Black per l'

Ma nonostante tutti questi film, uno dei suoi progetti più intriganti è Rampage. Questo film è basato sul videogioco omonimo, e sarà diretto dal regista di San Andreas Brad Peyton. Attualmente alla pellicola si sono aggiunti una serie impressionante di attori e attrici tra cui la candidata all'Oscar Naomie Harris (Moonlight), Jake Lacy (Girls della HBO) e Breanne Hill. Sembra inoltre che anche Joe Manganiello e Marley Shelton siano in trattative per unirsi al cast.

Ieri, Johnson ha condiviso una foto sulla sua pagina ufficiale di Instagram, che lo raffigura insieme ai suoi sceneggiatori, produttori e al regista Brad Peyton in una sessione d’incontro negli uffici della Warner Bros. per delineare il film di prossima uscita. Johnson ha confermato inoltre che Rampage sarà davvero il prossimo film in cui reciterà ad aprile. Potete vedere la foto sotto alla notizia.

“Il mio momento preferito di questo incontro di 6 ore è stato quando ho condiviso con questo gruppo la fiducia che ho costruito con il mio pubblico, e faremo sempre del nostro meglio per mandarli a casa felici. È stato un momento molto bello vedere la luce negli occhi di tutti e le loro teste iniziare ad annuire. Per vincere a qualsiasi livello devi fare un lavoro di squadra, e non posso ringraziare tutti abbastanza in questa stanza per la loro energia e concentrazione.”

Per ora quello che sappiamo è che in Rampage Dwayne Johnson interpreterà un primatologo a capo di un'unità anti-bracconaggio della Ruanda. Johnson andrà infatti a fare delle ricerche nella divisione primati dello zoo di Atlanta, per impratichirsi e risultare credibile. Forse questo film potrebbe effettivamente portare un messaggio animalista.

Rampage uscirà nelle sale cinematografiche il 20 aprile 2018.