Rampage: cosa sappiamo del film basato sul videogame

Qualcuno di voi ricorda il videogioco? E' un videogame anni '80 tipo Pac-Man e Donkey Kong quindi suona strano che vogliano farci un film, considerato che poi al botteghino il genere non va molto. La pellicola sarà diretta da

Cosa potrebbe spingere la New-Line/Warner Brothers a finanziare un progetto così rischioso? Possiedono il catalogo Midway Games, ok, quindi è nel loro interesse renderlo valido. I collaboratori di San Andres, Dwayne Johnson, il regista Brad Peyton e il produttore Beau Flynn, hanno contribuito a spingere nella direzione del film.

La storia dovrebbe comunque essere più o meno questa in linea generale:

La prima stazione spaziale privata viene distrutta da un misterioso esperimento fatto a bordo. Tre taniche cadono sulla Terra dalla nave. Una atterra nel recinto dei gorilla dello zoo di San Diego, l'altro nelle pianure del Wyoming e l'ultimo nelle Everglades della Florida. Il gruppo Griffin Technologies, guidato da due fratelli (Malin Akerman e Jake Lacy), cerca di distruggere qualsiasi prova del misfatto prima che il governo lo scopra. È troppo tardi perché le taniche hanno infettato un gorilla di nome George, un lupo in Wyoming e un alligatore. Gli animali iniziano ad evolversi e crescono in modo spropositato. Per coprire le loro tracce, gli idioti della Griffin decidono lanciare un segnale per riunire tutti e tre i grandi animali in un luogo preciso: la loro sede, sita nella torre Willis a Chicago.

Riguardo quello che dovrebbe essere il ruolo di Dwayne Johnson beh, lui interpreteràun ex marine che ora lavora allo zoo di San Diego e si occupa proprio del gorilla George. I due hanno un legame speciale e parlano attraverso il linguaggio dei segni. Naomie Harris invece interpreterà una scienziata licenziata dalla Griffin Tech che cerca di aiutare il protagonista ad evitare che Chicago venga distrutta dai bestioni.

Le premesse di Rampage non sembrano delle migliori, voi che dite?