Rambo: Last Blood, Sly Stallone non sarà nel reboot!

Il reboot di Rambo: Last Blood non vedrà nel cast, o il suo personaggio, John Rambo. Tutto quello che si è letto finora, è un rumor e non ha fondamento. A parlare, adesso, è proprio l'attore.



Recentemente Sylvester Stallone ha rilasciato un'intervista a Deadline e ha confermato che lui non è assolutamente coinvolto in questo nuovo capitolo della saga, che sarà un remake del classico del 1982 che ha dato inizio alla serie.

L'attore ha specificato che "non c'è nessun coinvolgimento nel Rambo di Tiger Sharoff, in nessun caso." Se questa dichiarazione può sembrare un po' "dura", Stallone ha specificato poi che non ha nulla contro questo film, ma vuole che i fan capiscano che lui non c'è, non è mai stato coinvolto, e mai ci sarà in questo quinto capitolo.

Cosa pensate di questo remake? Vi interessa? E, ora che Stallone ha confermato di non apparire nella pellicola, lo vedrete comunque? Ditecelo nei commenti.