Ralph Spaccatutto: Alan Tudyk parla del suo coinvolgimento nel sequel

Quandoha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche qualche anno fa, la maggior parte dei fan non sono stati del tutto convinti dall'idea della pellicola, ma sembra che le intenzioni di fare un sequel siano ormai più che chiare. Ora, è l'attoreche si pronuncia a riguardo, rivelando qualche particolare.

Parte di ciò che ha reso il film piacevole e coinvolgente è stato il lavoro di doppiaggio da parte dei molti degli attori del cast vocale originale. Guidato da John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer e Jane Lynch, il cast è riuscito a toccare il cuore di milioni di persone con nient'altro che i suoi talenti vocali. Altro membro delle squadra molto importante è stato l'attore Alan Tudyk.

La stella dell'esordiente serie televisiva Powerless, che nel film aveva doppiato il re Candy, sembra che potrebbe riprendere il ruolo nel sequel del film che dovrebbe arrivare nel 2018, ma nulla è stato confermato.

In un'intervista, Tudyk ha finalmente commentato quelle voci che lo volevano già a bordo della produzione: "Molti dicono che parteciperò a questo progetto, ma onestamente non conosco i dettagli. Non ho lavorato a questo nuovo film fino ad oggi. Non sono stato in nessuna sala di registrazione. Sono stato invitato a partecipare alla lettura, ma ero a Londra a fare Star Wars. E' stata un'esperienza fresca e divertente e vorrei poterla rifare.".

Il sequel di Ralph Spaccatutto è previsto per un debutto nei cinema il 9 marzo 2018.