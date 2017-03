Ralph Spaccatutto 2: la star di Ugly Betty Ana Ortiz si unisce ai doppiatori

Dopo aver dato voce anella popolare serie animatadisi è unita al cast vocale del sequelancora senza titolo di. Questo quanto ha appreso in esclusiva il sito

L'attrice divenuta famosa nel serial di Ugly Betty avrà un piccolo ruolo vocale nel film d'animazione, nel quale sappiamo già tornerà John C. Reilly a dare voce al tenero combinaguai Ralph Spaccatutto. Tra i doppiatori originali che torneranno per il sequel ci saranno anche Sarah Silverman, Jane Lynch e Jack McBrayer.

Nel primo film Ralph partì per un viaggio nel tentativo di realizzare il suo sogno di diventare un eroe, finendo col combinare guai in tutti i reami dei videogiochi dove viveva. I dettagli della trama per il sequel sono tuttora molto scarsi, ma John C. Reilly ha precedentemente dichiarato che Ralph lascerà il suo gioco arcade e questa volta distruggerà Internet. La Disney ha rilasciato l'estate scorsa un concept art che mostrava Ralph e Vanellope von Schweetz (Sarah Silverman) nel loro passaggio al digitale, in piedi sui cartelloni di Google, Amazon e altri famosi servizi digitali i cui nomi sono stati leggermente modificati per l’occasione.

Rich Moore, che ha diretto il primo film, sarà co-regista del sequel assieme a Phil Johnston. Dopo aver co-sceneggiato l'originale con Jennifer Lee di Frozen, Johnston stesso si è unito a Pamela Ribon per scrivere la sceneggiatura del sequel.

Ralph Spaccatutto ha incassato 471 milioni di dollari in tutto il mondo, cosa che ha convinto subito la Disney a iniziare la produzione del sequel ambientato nel mondo di Internet, che sarà rilasciato il 9 marzo 2018.

Ana Ortiz ha interpretato Hilda Suarez in Ugly Betty della ABC e Marisol Suarez in Devious Maids di Lifetime. Sul grande schermo, è apparsa al fianco di Gina Rodriguez nella pellicola indie Sleeping with the Fishes, e ha anche recitato in Big Mommas: Like Father, Like Son.