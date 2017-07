Ralph Spaccatutto 2: è online il primo footage direttamente dal D23!

E' stato appena rilasciato il primo footage di Ralph Spaccatutto 2 , il cui titolo originale è. Il release è stato fatto al

Nel breve filmato si vedono Vanellope von Schweetz che surfa dentro un tubo che somiglia a uno dei cavi di internet con Ralph che la segue a distanza ravvicinata (via ScreenRant). Vennelope si diverte molto più di Ralph a ben vedere...

Il D23 della Disney avrà luogo per tutto il week end e dunque è possibile che a breve escano altri video e ulteriori notizie su Ralph Spaccatutto 2.

Il regista, Rich Moore, ha dichiarato tempo fa che la pellicola è ambientata ai giorni nostri: " Sarà come il primo. Quindi saranno passati esattamente quattro anni, non sei, da Ralph Spaccatutto. La timeline è quella odierna!"

La descrizione ufficiale della Disney al panel D23 è la seguente:

"Il sequel di Ralph Spaccatutto arriva nel 2018 con Rich Moore, Phil Johnston e Clark Spencer alla regia. John C. Riley and Sarah Silverman torneranno a marzo 2018. Jane Lynch si unirà come Sergente Calhoun e Jack McBrayer tornerà."