Raimbow Six: Ryan Reynolds protagonista del film di Akiva Goldsman?

Come parte del suo

L’accordo con lo studio garantisce al produttore e regista di sviluppare in proprio diversi progetti, nella speranza di tramutarli in franchise di successo. Uno di questi è tratto proprio dalla serie di libri e relativi videogame Raimbow Six di Tom Clancy. Stando a quanto rivelato da Deadline, inoltre, lo studio potrebbe già aver trovato il suo John Clark, personaggio principale delle storie. La Paramount avrebbe avuto infatti delle prime discussioni con Ryan Reynolds. Goldsman ricoprirebbe il ruolo di produttore esecutivo e la prima storia ad essere adattata sarebbe Without Remorse.

Il personaggio di Clark era già apparso al cinema come parte dell’universo di Jack Ryan (sempre dalla penna di Clancy) e ha avuto il volto di Willem Dafoe e Liev Schreiber. Per quanto riguarda quest’ultimo franchise, verrà reboottato nella serie prodotta da Amazon con Ryan che avrà il volto di John Krasinski.