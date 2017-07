Rachel Crow in trattative per un ruolo in Bumblebee

Secondo quanto riporta Tracking Board, l'attricesarebbe in trattative per entrare nel cast di Bumblebee , pellicola spin-off della saga di Transformers. Secondo le voci la Crow potrebbe interpretare un ruolo chiave all'interno della trama del film diretto da Travis Knight, regista di Kubo e la spada magica.

Le riprese del film dovrebbero cominciare ad agosto. Bumblebee è prodotto da Christina Hodson, Lorenzo Di Bonaventura, Michael Bay e Steven Spielberg, con Brian Holdner e Stephen Davis. Del cast del film fanno già parte la star de Il Grinta, Hailee Steinfeld e Jorge Lendeborg Jr., attualmente al cinema con un piccolo ruolo in Spider-Man: Homecoming.

Rachel Crow è nota soprattutto per la sua partecipazione a X-Factor USA e per la partecipazione a numerosi show tv in qualità anche di cantante. Quest'anno ha recitato nel film Netflix intitolato Deidra & Laney Rob a Train.