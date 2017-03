Quick Draw: Common star del revenge thriller di Harris Goldberg

Il rapper e attoresarà la star del revenge thriller, prodotto da Media Content e da, famoso per aver prodotto franchise come Transformers e G.I. Joe e film come Deepwater Horizon e Shooter. A dirigere e scrivere il film sarà, noto principalmente per aver diretto commedie come Deuce Bigalow.

Il film di Goldberg dovrebbe essere caratterizzato da "intense sparatorie, inseguimenti coreografici e combattimenti corpo a corpo".

Il produttore Lorenzo di Bonaventura ha dichiarato:"Harris ha una visione incredibile di questo film e questa collaborazione è particolarmente importante per noi. La narrazione che verrà creata sarà incredibilmente ricca e non ci sarà solo azione. Sono molto entusiasta di lavorare con Common, così come i nostri partner, che comprendono le grandi potenzialità di questo film."

Jamie Carmichael e Tom Butterfield di Media Content hanno aggiunto:"Quick Draw sarà un thriller pieno d'azione, di vendetta, di carattere, pathos e straordinaria potenza. Lorenzo è uno dei produttori più talentuosi e di successo e sia onorati di lavorare con lui e di portare questo progetto nel mondo."

Common ultimamente è comparso al cinema in Suicide Squad di David Ayer e nel sequel di John Wick, John Wick: Capitolo 2 di Chad Stahelski.