Quentin Tarantino progetta un film sulla Manson Family?

Da qualche tempo fan e addetti ai lavori si stanno chiedendo quale sarà il prossimo film di, il quale tempo fa aveva anticipato che il suo prossimo lavoro non sarebbe uscito prima del 2019. Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, il regista starebbe pensando di realizzare un film sue i suoi adepti, la

Tarantino dovrebbe occuparsi della sceneggiatura e della regia della pellicola, prodotta dai suoi fidati collaboratori, i fratelli Weinstein.

La trama dovrebbe concentrarsi sul delitto più noto della Manson Family, quello avvenuto in una villa di Beverly Hills il 9 agosto 1969, dove venne uccisa l'attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski e all'ottavo mese di gravidanza, insieme a tre suoi amici presenti nella casa al momento dell'aggressione e ad un altro uomo all'esterno dell'abitazione. Gli assassini vennero convinti a commettere gli omicidi dal criminale Charles Manson, attualmente in carcere e condannato all'ergastolo.

Ruoli nel film sarebbero stati offerti a Brad Pitt, Jennifer Lawrence e Samuel L. Jackson, con il personaggio della Tate che potrebbe essere affidato a Margot Robbie.

The Hateful Eight molto probabilmente non sarà l'ultimo film di Quentin Tarantino, che nei giorni scorsi ha fatto parlare di sè per l'ufficialità dell'imminente matrimonio con la fidanzata, Daniela Pick.