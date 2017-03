The Girl in the Spider's Web: Scarlett Johansson e Natalie Portman in lizza

Arriverà nelle sale il 5 ottobre 2018 il film, adattamento del bestseller scritto da David Lagercrantz e sequel dei romanzi di Stieg Larsson.non tornerà nel ruolo diquindi il regista,, insieme alla Sony, è alla ricerca di un'attrice che possa sostituirla.

Al momento sembra che i due nomi più papabili siano quelli di Scarlett Johansson e Natalie Portman, secondo quanto riporta Variety. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni ma si attendono comunicati ufficiali della Sony.

Quello che non Uccide fa parte della serie Millennium ed è il primo ad essere adattato originariamente in un film in lingua inglese, al contrario dei tre romanzi di Stieg Larsson che videro prima una versione cinematografica svedese, per poi concretizzare un remake a stelle e strisce dal titolo Uomini che odiano le donne.

Scarlett Johansson sarà al cinema quest'anno con le pellicole Ghost in the Shell di Rupert Sanders e Crazy Night - Festa col morto di Lucia Aniello. Reduce dal successo di Jackie, per il quale è stata candidata per la terza volta al premio Oscar, Natalie Portman sarà al cinema nel nuovo film di Terrence Malick, Song to Song, al fianco di Michael Fassbender, Ryan Gosling e Rooney Mara.