Qualcosa di troppo: poster e trailer ufficiale del film con Audrey Dana

Laha rilasciato online il primo trailer italiano e un poster di, nuova irriverente commedia francese con protagonista

La storia del film segue la vita di Jeanne, fresca di divorzio e con i figli in affidamento congiunto con l'ex-marito. Lei di uomini non vuole più saperne, ma un giorno si sveglia e si ritrova a dover convivere con... un piccolo "dettaglio" prettamente maschile tra le gambe che darà il via a situazioni buffe e grottesche. La protagonista si farà così aiutare dal suo ginecologo e dalla migliore amica per uscire da questa situazione decisamente particolare.



Qualcosa di troppo vede nel cast anche Christian Clavier, Eric Elmosnino, Antoine Gouy e Josephine Drai, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 11 maggio