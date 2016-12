Pubblicato il video della prima audizione di Carrie Fisher per Star Wars

ci ha lasciato all’età di 60 anni. L’attrice sarà ricordata sicuramente per il suo ruolo della Principessa Leia in. Oggi è stata pubblicata la sua prima audizione per questo ruolo. Il video è disponibile in fondo alla notizia.

La qualità video, come prevedibile, non è delle migliori, ma è più che sufficiente per vedere come l’attrice fosse perfetta per il ruolo della Principessa Leia. Ai tempi delle audizioni, inoltre, nessuno del cast o della troupe aveva idea di quanto grande sarebbe stato il successo della saga di Star Wars.

Il personaggio tornerà in Episodio VIII, dato che l'attrice ha completato le riprese prima dell'infarto che le è stato purtroppo fatale. Per il momento, quindi, non sembra siano necessari lavori di ricostruzione tramite computer grafica come è avvenuto recentemente in Rogue One. Il video dell’audizione è disponibile in fondo alla notizia, buona visione.