Proud Mary: il triller con Taraji P. Henson inizia le riprese

è attualmente in produzione a Boston e nelle città del Massachusetts, dove resterà durante tutto il mese di maggio. L'uscita prevista nelle sale è gennaio 2018. Il film è diretto dae la sceneggiatura è affidata a John Stuart Newman e Christian Swegal.

Mary (Taraji P. Henson) è un'assassina che lavora per una famiglia del crimine organizzato a Boston. La sua vita viene completamente sconvolta quando incontra un ragazzino durante una missione andata male.

Il cast: Jahi Di’Allo Winston (Feed The Beast) è Danny, un ragazzino di strada che non capisce il motivo per cui Mary inizia ad aiutarlo; Danny Glover (Lethal Weapon) interpreta Benny, il paterno ma crudelissimo capo di Mary; Billy Brown (Le Regole del Delitto Perfetto) è Tom, il figlio di Benny, un collega precedentemente compagno di Mary; Neal McDonough (Captain America: Il Primo Vendicatore), Margaret Avery (Il colore Viola) e Xander Berkeley (The Mentalist).