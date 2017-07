Proud Mary: Taraj P. Henson è un cecchino nel primo trailer

Screen Gems ha diffuso in streaming il primo trailer di, action thriller con protagonistae in arrivo a gennaio 2018.

Diretto da Babak Najafi (London Has Fallen), su uno script di John Stuart Newman, Christian Swegal e Steven Antin, nel film troviamo anche Billy Brown, Jahi Di’Allo Winston, Neal McDonough, Margaret Avery, Xander Berkeley e Danny Glover.

La trama segue le vicende di Mary, interpretata appunto dalla Henson, un cecchino che lavora per una famiglia del crimine organizzato di Boston, la cui vita viene completamente sconvolta dall’incontro con un giovane nel bel mezzo di una missione terminata in malo modo. Di seguito, oltre al filmato che potete visualizzare nel widget di Facebook pubblicato in esclusiva da BuzzFeed, trovate anche il poster ufficiale della pellicola.