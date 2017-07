Professor Marston & The Wonder Women: online il nuovo trailer

La Annapurna Pictures ha diffuso in rete un nuovo full trailer ufficiale per, biopic incentrato sul Dr. William Moulton Marston, il creatore di. Potete trovarlo in questa notizia.

Luke Evans (Dracula Untold, La Bella & La Bestia) interpreta il Dr. Marston, il creatore di Wonder Woman. Mentre il suo personaggio veniva criticato per la sua sessualizzazione, il Dr. Marston nascondeva un altro segreto che avrebbe potuto creare scompiglio: l'ispirazione per Wonder Woman erano due donne, sua moglie Elizabeth (Rebecca Hall) e la loro amante Olive (Bella Heathcote). Nel cast anche Oliver Platt e Connie Britton.

La pellicola è scritta e diretta da Angela Robinson; arriverà in USA ad ottobre.