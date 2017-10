Professor Marston and the Wonder Women: la famiglia Marston contesta il biopic

La Famiglia Marston, il cui patriarca, ilcreò il personaggio iconico di, rigetta completamente la rappresentazione cinematografica del biopic Professor Marston & The Wonder Women.

Secondo la nipote del Professore, Christie Marston, la pellicola non è altro che fiction e non tratta minimamente i fatti come realmente accaduti; pertanto, lei e la famiglia si discostano dal progetto e non vogliono in alcun modo essere associati al film.

ll biopic parla della relazione poligama che il Professor Marston avrebbe intrattenuto con la moglie Elizabeth, e con la "concubina" Olive Bryne. Marston è conosciuto per aver creato la macchina della verità e il fumetto di Wonder Woman, influenzato in larga parte dalle donne della sua vita.

Secondo quanto riportato su Twitter dalla nipote del Professore, la storia non solo è falsa, ma se ci si fosse attenuti alla realtà storica, la narrazione sarebbe risultata ancora più interessante della fiction.

Adesso, naturalmente, siamo curiosi di sapere come sia stata sul serio l'intrigante vicenda del Professor Marston e chissà che, per smentire il film, non venga scritta una biografia ufficiale, magari proprio dalla nipote Christie...

Professor Marston & The Wonder Women è diretto dalla regista Angela Robinson e vede protagonisti Luke Evans, Rebecca Hall, Bella Heathcote, JJ Feild, Oliver Platt e Connie Britton.