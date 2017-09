Professor Marston and the Wonder Women: diffusa la prima clip ufficiale

Annapurna Channel ha diffuso in streaming la prima clip ufficiale di, biopic sul creatore del personaggio della DC Comics, Diana Prince alias Wonder Woman.

Sull'onda del successo riscosso da Wonder Woman, ecco che arriva Professor Marston and the Wonder Women, la storia vera che ha portato lo psicologo di Harvard, il Dr. William Moulton Marston, a creare l'iconico personaggio a fumetti nel 1940. Mentre la sua supereroina veniva aspramente criticata dai bigotti, per la sua "perversa sessualità", lui nascondeva un segreto che avrebbe potuto distruggerlo. Le muse che hanno ispirato il personaggio dell'Amazzone ammazzadei furono sua moglie Elizabeth Marston e la loro amante Olive Byrne, due donne forti che sfidavano le convenzioni: lavoravano con Marnston sulla ricerca relativa ai comportamenti umani, mentre costruivano una vita segreta con lui, che ha portato alla creazione di questa grandiosa eroina.

Nel cast: Luke Evans (La Bella e La Bestia) nei panni del Dr. William Moulton Marston, Rebecca Hall (The Prestige, Iron Man 3) nei panni di Elizabeth Marston, e Bella Heathcote (The Neon Demon) nei panni di Olive Byrne. Il film è scritto e diretto da Angela Robinson; inoltre, tra gli attori, ci sono Connie Britton (American Horror Story) e Oliver Platt (X-Men: Le Origini).

La data d’uscita nelle sale americane è fissata per il 13 ottobre 2017.