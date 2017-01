Problemi in vista per la Sony Pictures?

Che la Sony Pictures abbia dei problemi, questa è cosa risaputa da tempo. Per intenderci, nel 2016 la major ha visto registrare al box-office numerosi flop e alcuni titoli di punta - come- hanno incassato al di sotto delle aspettative.

Uno dei pochi titoli ad essere andato bene è stato Angry Birds, troppo poco per lo studio. Alla mancanza di successi - rispetto alle altre divisioni della Sony -, bisogna aggiungere anche l'uscita di scena di Michael Lynton come CEO della società.

La situazione sarebbe disastrosa, secondo il The New York Post, tanto che sembra ci sia la volontà da parte della Sony di vendere la divisione cinematografica, con la CBS - in particolare - molto interessata all'acquisizione. Kazuo Hirai della Sony, però, calma le acque e ha affermato che la situazione è delicata ma sta attendendo questo 2016 per prendere una potenziale decisione.

In particolare, secondo lo studio, più che su Spider-Man: Homecoming (che, comunque, è una produzione Marvel), la Sony punterebbe tutto su Emoji Movie, un cartoon che potrebbe lanciare un nuovo franchise e far tornare il sorriso sui volti di tutti.