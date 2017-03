Princesses: il film sarà come un Avengers con le principesse delle fiabe

ha segnalato che ladista attualmente cercando di contattare diversi importanti studi hollywoodiani proponendo la sceneggiatura di, che viene descritto come "unincentrato sulle figure femminili delle principesse delle fiabe."

Nir Paniry, che in precedenza ha scritto e diretto il film di fantascienza a low-budget Extracted, ha scritto la sceneggiatura della pellicola, che sta ricevendo effettivamente molta attenzione da parte delle major. Non è stato svelato alcun particolare sulle specifiche principesse che saranno inserite nell’enorme team-up cinematografico, ma possiamo aspettarci la presenza di molti personaggi iconici, ormai divenuti di dominio pubblico dopo essere stati utilizzati in precedenza dalla Disney.

E proprio la Walt Disney Pictures sembra che potrebbe lanciare un'offerta per la sceneggiatura, forte di un catalogo che comprende tutte le principesse classiche Disney, il cui aspetto è il più conosciuto e apprezzato dal grande pubblico. Per questa versione dello script si sarebbe proposto alla regia Joachim Rønning, regista del prossimo blockbuster estivo della Disney: Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar. Il suo partner alla regia del film, Espen Sandberg, è invece al lavoro sul suo prossimo film norvegese intitolato Roald Amundsen, segno che i due separeranno le loro strade dopo questa esperienza lavorativa.

Lawrence Grey (Lights Out, Last Vegas) è saldamente alla produzione di Princesses con la sua Grey Matter.