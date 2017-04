Princesses: Amy Pascal e Lawrence Grey vicini all'accordo per i diritti

Pare che si sia sul punto di firmare un contratto a sei cifre e che dunque lasiano in dirittura d'arrivo per aggiudicarsi lo script di, di

La storia si concentra sulle classiche principesse delle fiabe che si riuniscono in stile Avengers per diventare delle eroine. Non si sa ancora nulla di preciso, tantomeno si conoscono i nomi delle principesse che saranno inserite nel film, ma certamente saranno nomi altamente riconoscibili.

La Grey Matter ha dato inizio al progetto con la produzione dello script nei suoi laboratori, attraverso un rigoroso processo creativo.

La Pascal Production ha diversi progetti in cantiere, tra cui Spiderman: Homecoming e il film di Aaron Sorkin, Molly's game.

Vedremo nei prossimi giorni quali saranno le novità riguardo questo accordo in itere.