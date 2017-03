Princess of the Row: Martin Sheen entra nel cast del nuovo film di Max Carlson

È stato ufficialmente annunciato che il veterano di Hollywoodè entrato a far parte del dramma indipendente, nuova opera del regista).

La storia del film vede protagonista una ragazzina di 12 anni, Alicia, che sbalzata da una famiglia affidataria a un'altra decide di vivere con suo padre, un senzatetto malato di mente per le strade di Los Angeles, nella povera Skid Row.



Sheen sarà John Austin, eccentrico ma gentile padre adottivo di Alicia. A co-produrre il progetto anche Shawn Austin, già co-sceneggiatore. Dopo i prestigiosi riconoscimenti allo Slamdance Film Festival 2011 per il suo documentario Bhoplai, Carlson potrebbe regalarci un altro film interessante.



Princess of the Row non ha ancora una data d'uscita.