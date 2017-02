Primo trailer per il nuovo capitolo di Diario di una schiappa

La Twentieth Century Fox ci riprova. Dopo l'enorme successo dei precedenti capitoli, Fox ha deciso di 'reboottare' il franchise di, ingaggiando nuovi attori e filmaker.

Questo perché il cast originale, visto l'ultima volta nel divertente Diario di una schiappa 3: Vita da Cani, stava crescendo esponenzialmente. Per questo, la Twentieth Century Fox ha deciso di ricorrere ad un recasting "a forza" con attori più "piccoli", che ha acceso un dibattito sul web.

Su quale cast sia meglio, noi non ci pronunciamo al momento, ma possiamo dare una piccola sbirciata a cosa ci aspetta questo maggio nel primo trailer del quarto episodio, titolato in originale Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul. Anticipato da un video dietro le quinte lo scorso novembre, ecco il nuovo cast all'opera in questa nuova commedia firmata da David Bowers.

Nel cast di questo nuovo episodio, sempre basato sui romanzi originali di Jeff Kinney, Ian Drucker, Charlie Wright, Owen Asztalos, Tom Everett Scott e Alicia Silverstone.